Yaza hazırlık yapanlar için diyetisyenler avuç içinde

YAZA fit bir başlangıç yapmak isteyenler Türkiye'nin sağlık SuperApp'i LifeClub uygulamasını indirip ücretsiz üye olarak, kişiye özel diyet programı oluşturabiliyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle yaz tatili hazırlıkları da başlıyor. Özellikle kışın alınan kilolardan kurtulup güzel kıyafetlerle, fit bir halde sahillerde ya da tatil beldelerinde dolaşmak hayalleri süslüyor. Kilolardan arınmak disiplinli bir diyet programı ile mümkün olurken birçok insan uzman diyetisyenlerin kapısını çalıyor. "İyilik, Sağlık" mottosuyla bireylerin sağlıklı yaşam yolculuklarına rehberlik eden LifeClub Sağlık Hizmetleri'nin Wellness modülünde yer alan LifeClub Diyet uygulaması ile kişiye özel ücretsiz diyet programı oluşturulabiliyor. Bununla birlikte uygulama üzerinde uzman diyetisyenlerden online destek de alınabiliyor.

SAĞLIK HİZMETİ

HERKES için en ideal diyet yöntemi olan Akdeniz Diyeti yaklaşımı ile çalışan uygulama, sabah kahvaltıdan akşama kadarki öğünleri belirliyor, haftalık kilo takibi ve hatta su içilmesi gereken zamanlar için hatırlatmalar yapıyor. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin, uygulama ile ilgili şunları söyledi: "Öncelikle LifeClub kişiye özel, yeni nesil bütünsel sağlık yönetimi hizmeti sunan bir uygulama. Bu alanda benzeri olmayan Türkiye'nin ilk sağlık SuperApp'iyiz. Amacımız, üyelerimizin sağlıklı yaşam yolculuklarında hep yanlarında olmak. LifeClub dünyasının 3 temel modülü bulunuyor. Kişiye özel atanan bir hekim rehberliğinde önleyici tıp yaklaşımı ile bütünsel sağlık yönetimi hizmeti sunan LifeClub Sağlık; spordan diyete, zihin sağlığından uyku düzenine yol gösterecek programlar ile hayatı iyileştiren LifeClub Wellness ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri ayrıcalıklı koşullarla sunan LifeClub Platform."

KİŞİYE ÖZEL DİYET PROGRAMI

DOĞRU beslenme ve diyetin sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından olduğunun altını çizen Elif Elkin, Acıbadem Sağlık Grubu diyetisyen ekibi rehberliğinde hazırladığımız LifeClub Diyet ile üyelerimiz, yapay zekanın kişiye özel bilgiler doğrultusunda şekillendirdiği sağlıklı beslenme programlarını ücretsiz olarak oluşturabiliyor. Uzman diyetisyenlerden birebir yönlendirme hizmeti almaları ya da bu menüdeki içeriğin evlerine, ofislerine gönderilmesi mümkün. Kişiye özel diyet, her bireyin metabolizma hızı, sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan bir beslenme programı. Bireylerin sağlıklı kilo vermesine yardımcı olurken, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine de yardımcı olur. LifeClub Diyet, kişilere diyet programlarını online hazırlayarak kendi kendilerine yönetme imkanı sunuyor" dedi.