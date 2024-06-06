Yeşil şarj istasyonu sayısı arttıkça çevre etkisi artacak

E-MOBİLİTE ekosistemini geliştirerek net sıfır karbon emisyonu hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan WAT Mobilite, tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefiyle yeni yatırımını devreye aldı. WAT Mobilite, iş ortakları ve son kullanıcılar için sürdürülebilirlik odaklı şarj hizmeti ve e-mobilite çözümleriyle ilerliyor. Bu kapsamda, güneş panelleriyle desteklenen yeşil şarj istasyonunun ilkini İstanbul Kalamış Marina'da hizmete açan şirket, 2024 yılı sonuna kadar Ankara, Bodrum ve Mersin gibi farklı lokasyonlarda projelerine devam etmeyi hedefliyor. WAT Mobilite, elektrikli araç kullanıcılarına üst düzey deneyim sunarak, e-mobilite ekosistemini geliştirerek net sıfır karbon emisyonu hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk, "Sürdürülebilirlik taahhüdümüzü pekiştirirken, e-mobilite ekosistemini geliştirerek net sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlıyoruz. Elektrikli araçlar, karbon salınımını azaltma açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Öztürk, 2050'ye kadar şirket genelinde net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmayı planladıklarını söyleydi. WAT Mobilite'nin Güneş Panelli Şarj İstasyonu, elektrikli araç kullanıcılarına çevre dostu ve sürdürülebilir bir şarj çözümü sunmak üzere tasarlandı. DC Şarj İstasyonu DS Serisi ise 180 kW gücünde çift soketli bir ünite olarak donatıldı ve IP55 derecesinde su geçirmezlik sağlıyor. Hem AC hem de DC şarj istasyonu, elektrikli araç kullanıcılarına güvenilir ve hızlı şarj imkânı sunuyor.