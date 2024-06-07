Ölüm kulübünde ihmaller zincir

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde gece kulübünde tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin hazırlanan ve 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına talep edilen iddianamenin detayları ortaya çıktı. 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'müşteki', 9 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

TEDBİR ALINMADI

Olaya ilişkin yangın raporuna da yer verilen iddianamede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği kaydedildi. Ayrıca acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı belirtildi.