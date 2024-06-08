Egepol Hastaneleri 15. yaşını kutladı

İzmir'de Egepol Hastaneleri kuruluşunun 15. yılını kutladı. Levent Marina Aquamarin Deniz Bahçe'de yönetici, hekim ve tüm çalışanlarıyla bir araya gelen Egepol Ailesi'nin gurur gecesine 600'e yakın konuk katıldı. Sağlık personelinin şıklık yarışına girdiği gecede Egepol çalışanları doyasıya eğlendi.

15'inci yıl kutlamasına ev sahipliği yapan Egepol Hastanesi Kurucu Başhekimi ve Yönetim kurulu üyesi Dr. Nuri Nasır, Nisan 2009'da sağlık alanına ilk adımı attıklarını belirterek, "Bugün Egepol Hastanesi'nin yanı sıra; Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri ile hizmet çıtamızı yükselttik. Egepol Hastaneleri, Amerika ve Avrupa ülkelerinde en önemli hastane belgesi olan JCI akreditasyonuna da hak kazanarak, yurtdışına verdiği hizmetlerin başarısını da belgelemiş oldu. Bu başarının kazanılmasında sizlerin emeği çok büyük" dedi.

'KATKILAR SAĞLADIK'

Elde ettikleri başarının uyumlu bir ekip çalışmasına bağlı olduğunu vurgulayan Nasır, "15 yıl önce sağlık hizmetlerinde bir fark yaratmak hedefiyle çıktığımız bu yolda her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveri ve kararlılıkla ilerledik. Bu başarı hikayesinin yazılmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Sizler her gün hastalarımızın sağlığı ve mutluluğu için fedakarca çalışarak gece gündüz demeden insan hayatına dokunan işler yapıyorsunuz.

Sizlerin sayesinde yüzbinlerce insanın hayatına olumlu katkılar sağladık ve sayısız başarı hikayesine imza attık. Bu ekibin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Başka sağlık kuruluşlarında ya da muayenehanelerde sağlık hizmeti veren ve değerli katkılarıyla gelişmemizde ve ilerlememizde büyük pay sahibi olan sayın meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gecede Egepol Hastaneleri'ne kuruluşundan beri hizmet veren 38 kişi ve kuruma teşekkür plaketi verildi. 15'inci yıl kutlamasında moral depolayan, birlik - beraberlik ruhunu daha da güçlendiren Egepol Ailesi, İzmir körfezine karşı keyifli saatler yaşadı; orkestranın seslendirdiği keyifli şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi.