Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 8 Haziran Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarn yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı