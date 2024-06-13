Sıcaklara kısa bir mola

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasına daha kapı araladı. Afrika üzerinden gelen bu yeni dalganın, hafta içinde yurdun büyük kesiminde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda sıcaklık değerlerinin mezvsim normallerine döneceğini vurgularken, kısa süreli ve etkili yağışlar konusunda da uyarıyor. Kurban Bayramı'nın idari izin ile birlikte 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından pek çok vatandaş havanın nasıl olacağını merak ediyor.

BAYRAM'DA EGE BÖLGESİ

Ege'nin incisi İzmir'de bayramın ilk günü termometreler 35 dereceyi gösterecek. Bayramın diğer günlerinde ise hava sıcaklığı 36 derece olacak. Aydın'da ise hava bayram boyunca güneşli olup, sıcaklık 40 derecelerde seyredecek.

Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerine döneceğini vurguladı.

Muğla'da bayram boyunca hava yer yer yağışlı olup sıcaklık 40 derecelerden 35 derecelere kadar düşecek. Muğla'da da hava sıcaklığı düşerek mevsim normallerinde seyredecek. Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 28 dereceye kadar inecek ve bayram boyunca yer yer yağış olacak. Çanakkale, Denizli ve Uşak'ta da hava sıcaklığı bayram süresince 35 dereceyi aşmayacak.