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Haberler Yaşam Uşak'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak'ta traktörle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen kazada traktörle hafif ticari araç çarpıştı. Olay sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yararlıların tedavisi sürüyor.

İHA
Uşak’ta traktörle otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen 30 yaşında ki G.C. isimli sürücünün kullandığı yönetimindeki 64 HG 164 plakalı traktör, çınar rampasında aynı istikamette seyreden 32 yaşında ki S.D. isimli sürücünün kullandığı 64 LE 045 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında ki bariyerlere çarpan traktör ikiye bölündü. Meydan gelen kazada traktör sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile araçtaki K.D., D.S., İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan S.D., K.D., D.S., İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsünün ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Uşak - İzmir karayolu bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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