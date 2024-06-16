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Haberler Yaşam Kapıda vizeye 'yoğunluk' engeli! Rodos’ta 3 günde 473 Türk’ü adaya almadılar

Kapıda vizeye 'yoğunluk' engeli! Rodos’ta 3 günde 473 Türk’ü adaya almadılar

Bayram tatilinde Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından geri çevrildi. Kapıda vize uygulamasının başlamasına rağmen, Rodos polisi yoğunluğu gerekçe göstererek kapıda vize alacak kişilerin adaya girişine izin vermedi. Marmaris limanına gelen ve Rodos'a geçmek isteyen 473 kişi, adaya giremeyince geri dönmek zorunda kaldı.

Kapıda vizeye ’yoğunluk’ engeli! Rodos’ta 3 günde 473 Türk’ü adaya almadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı.

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı. Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı. Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na gidemedi. Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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