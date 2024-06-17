Acemi kasaplar hastanelik oldu

Ege'de Kurban Bayramı'nda hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kesim sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kazaların yaşanmasına neden oldu.

ACİL SERVİSLER DOLDU

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kurban keserken el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, hastanelerde uygulanan tedavinin ardından taburcu olarak yeniden kurbanlıklarını pay etmeye gitti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinin aciline gelen ve kurban keserken yaralaman Mehmet Meydan, "Kurban kesiyordum. Arkadaşımın bıçağına elim değdi. Elime dikiş atıldı. 11 dikiş var. İyiyim şimdi" dedi.

BOYNUZLAR AYAĞINA BATTI

İstanbul'da acile gelen bir vatandaş da 750 kiloluk tosunu keserken boynuzlarının ayağına batması sonucu yaralandığını belirterek, "Tosunu keserken, boynuzları ayağıma battı. Valla çok acıyor. Her kurban kendimiz kesiyorduk. İlk defa başımıza geldi. Ne yazık ki bu sefer böyle bir kaza yaşandı" dedi.

KURBANI YAKALAYAMADI

Kurbanlık olarak aldığı danayı kesmeye götürürken elinden kaçırması sonucu ayağını kıran Metin Baş, İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yaralanma anını gazetecilere anlatan Baş, "Kurban kesmek için alana gittik. Hayvan elimizden kaçtı. Bizde ipi bırakmadık, düştüm. Bilek komple dönmüş. Kırıklar var. Bayramı evde değil hastanede geçireceğiz" diye konuştu.

BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi'nde özel bir kurban kesim alanında kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.