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Haberler Yaşam Kurban Bayramı bilançosu: 852 kaza, 5 ölü, 1421 yaralı

Kurban Bayramı bilançosu: 852 kaza, 5 ölü, 1421 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin yaralandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Kurban Bayramı bilançosu: 852 kaza, 5 ölü, 1421 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, tatilin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını belirtti.

'KEMERLERİMİZİ TAKALIM'

Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

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