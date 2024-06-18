Kırmızı etteki gizli tehlike! Uzmanlar uyardı

Kurban Bayramı'nda etin aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, "Kırmızı etin bağırsak bakterileri ile etkileşimi sonrası trimetilamin N-oksit (TMNO) denilen bir yan ürün ortaya çıkmaktadır. TMNO, damar duvarlarına kolesterol birikimini artırır ve pıhtılaşma hücrelerini teşvik ederek inme, kalp krizi gibi risklerde artışa yol açar. Kırmızı eti aşırı tüketmek, vücutta inflamasyon (yangı) artışına yol açar ve böylece kalp damarlarında plak birikimi hızlanır ve birikmiş plakların pıhtılaşma riskinde artış görülür" dedi.

Kurban bayramında çoğu bölgede geleneksel olarak kurulan et ağırlıklı bayram sofralarının hem göze hem damağa hitap etse de özellikle kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunan Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

TUZLAYARAK TÜKETMEYİN

Kurban bayramında et tüketiminin normal günlerin çok üzerine çıktığını hatta bazı bölgelerde günün üç öğününde de kırmızı etin sofralarda yer bulduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Kronik kalp ve damar hastalığı olan veya kalp damar hastalıkları açısından risk taşıyan bireylerde tüketilen et porsiyonunu kontrol etmek oldukça önemlidir. Kırmızı etin tuzlu olarak tüketilmesi, tüketilen yağ miktarında artış ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ETTEKİ GİZLİ TEHLİKE TMNO

Kırmızı etin vitamin B, çinko, demir ve protein açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olmasına rağmen dikkatsiz tüketiminin bazı sağlık problemlerine yol açabileceğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Özellikle kırmızı et tüketimi sonrasında bağırsaklarda sindirim ile ortaya çıkan mikrobiyotanın yüksek kardiyovasküler risk ile ilişkisi tespit edilmiştir. Kırmızı etin bağırsak bakterileri ile etkileşimi sonrası trimetilamin N-oksit (TMNO) denilen bir yan ürün ortaya çıkmaktadır. TMNO damar duvarlarında kolesterol birikimini artırır ve pıhtılaşma hücrelerini teşvik ederek inme, kalp krizi gibi risklerde artışa yol açar. Kırmızı et vücutta inflamasyon (yangı) artışına yol açar ve böylece kalp damarlarında plak birikimi hızlanır ve birikmiş plakların pıhtılaşma riskinde artış görülür" diye konuştu.

KOYUN VE KEÇİ ETİ BÜYÜKBAŞA GÖRE DAHA AZ AĞIR METAL İÇERİR

Dr. Öğr. Üyesi Okşen, kalp ve damar sağlığı açısından hangi hayvanın etinin tercih edilebileceği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Koyun ve keçi, dana gibi büyükbaş hayvanlara oranla daha kısa sürede kesilmesi ve gezerek otlama imkânı olması sebebiyle daha az ağır metal, oksidasyon ürünleri içerir. Fakat koyun eti diğer etlere oranla yağ ve kolesterol açısından daha zengindir. Keçi, çoğunlukla doğal beslendiği ve fiziksel olarak diğer hayvanlara göre daha aktif olduğu için kolesterol ve doymuş yağ oranları daha düşük, demir ve potasyumdan zengindir. Kilo vermek isteyen kişiler, keçi eti tercih ederse daha düşük kalori alarak daha yüksek metabolizma hızına ulaşabilirler. Ülkemizde çok tercih edilmese de deve eti de sağlıklı bir alternatif olabilir. Koyun ve dana etine oranla daha düşük oranda kolesterol içerir. Yapılan çalışmalarda deve eti tüketiminin kilo alımını engellediği ve kalp sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir."

SAKATAT TÜKETİMİNDEN UZAK DURUN

Sakatatlara bayramda mesafeli olunması önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Sakatatlar, kırmızı ete oranla çok daha yüksek kolesterol oranına sahiptir. Damar hastalıkları öyküsü olan, yüksek tansiyon kolesterol gibi ilave hastalıkları olan kişilerin tüketiminden kaçınmaları tavsiye edilir" dedi.

SALATA VE ZEYTİNYAĞLILARLA BİRLİKTE YENİLMELİ

Kırmızı eti tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Kurban bayramı süresince her türlü gıdada olduğu gibi kırmızı et tüketimini öğün başı bir porsiyon ile sınırlamak, kalori alımının arttığı günlerde fiziksel aktiviteyi de aynı oranda artırmak önemlidir. Sofrada ağır gıdalarla beraber salata, zeytinyağlı tüketimine de özen gösterilmelidir. Özellikle metabolizmanın yavaşladığı akşam saatlerinde yüksek kalorili gıda alınmamalıdır. Yüksek kalorili kırmızı etten zengin beslenme kandaki üre, ürik asit ve kolesterol değerlerinde hızlı yükselişe sebep olarak gut gibi metabolik ve kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

KALP DAMAR HASTALARI HAFTADA 400 GRAMDAN FAZLA ET TÜKETMEMELİ

Amerikan Kalp Derneği'nin önerilerine göre sağlıklı bir yetişkinin ortalama bir haftada yemesi gereken et miktarının 400 ila 600 gram arasında olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Kalp ve damar hastalıkları olan, yüksek kolesterol ile mücadele eden kişilerde bu oran daha da düşürülmelidir" diye konuştu.

KIZARTMA YÖNTEMİNİ TERCİH ETMEYİN

Etin tüketilmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Okşen, "Kurban bayramında özellikle et kesildikten sonra belli bir süre dinlendirilmeli, havaların ısınması ile beraber açıkta kalan etlerde daha kolay mikroorganizmalar üreyebileceği için buzdolabında muhafaza edilmelidir. Tercihen etler haşlama, fırın gibi yavaş pişirme yöntemleri ile pişirilmelidir. Hızlı pişirme, yağda kızartma gibi yöntemler etlerdeki protein yapılarında kırılmalara yol açarak vücuda alındıklarında beklenmedik tahribat ve birikimlere yol açabilmektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.