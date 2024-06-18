Liselilerden terörle mücadeleye destek: Bomba imha aracı geliştirdiler

Babası terörle mücadelede 25 yıl bomba imha uzmanı olarak görev yapan lise öğrencisi Celal Yiğit Aydoğmuş, arkadaşları Mehmet Emre Kumru ve Osman Tuna Aydın'la uzaktan müdahale ile bomba imha eden insansız hava aracı (İHA) tasarladı. Proje, 9-14 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Genç Bilim İnsanları 2024 Yarışması'nda 'Teknoloji ve Tasarım' alanında Türkiye'yi temsil edecek. Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Celal Yiğit Aydoğmuş'un astsubay babası, doğuda terörle mücadelede bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı 5 arkadaşını şehit verdi, bir arkadaşı da eli parçalanarak gazi oldu.

TÜBİTAK'TAN ÖDÜL

Babasının da şehit olacağı korkusuyla büyüyen Celal Yiğit Aydoğmuş, arkadaşları Mehmet Emre Kumru ve Osman Tuna Aydın ile birlikte bomba imha uzmanlarının yaşamlarını tehlikeye atmadan, patlayıcı cisimlere uzaktan müdahale edebileceği İHA geliştirdi. Öğrencilerin tasarladığı manipülatörlü bomba imha aracı İHA, fiziksel temas olmadan, patlayıcı maddeleri uzaktan müdahale ile imha edebiliyor. Öte yandan proje, TÜBİ- TAK 55'inci lise öğrencileri araştırma projesinde Türkiye 1'inciliği ödülünü aldı.

'BİZİM AMACIMIZ CAN KURTARMAK'

Projenin oluşturucusu Celal Yiğit Aydoğmuş, ilham kaynağının babası olduğunu söyleyerek, "Bizim İHA'mızın amacı; can kurtarmak, cana dokunmak. Diğer bir amacımız ise ülkemize yerli ve milli bir ürün kazandırmak. Bunun yanı sıra milli ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz" dedi.