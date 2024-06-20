Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinin 5'inci gününe ilişkin trafik kazası bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 24 saatte 696 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi de yaralandı.

Bu süre içinde 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer kural ihlallerine ilişkin işlem yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı. Toplam 6 bin 550 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun" uyarısında bulundu.

Yerlikaya, ayrıca polis ve jandarma ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı trafik denetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüleri de paylaştı.