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Haberler Yaşam Bayram tatilinde 36 kişi can verdi

Bayram tatilinde 36 kişi can verdi

HABER MERKEZİ
Bayram tatilinde 36 kişi can verdi
BAYRAM tatilinin 5'inci günü 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi hayatını kaybetti, bin 205 kişi yaralandı. Tatilin 5 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 6 bin 550 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram boyunca 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer kural ihlallerine ilişkin işlem yapıldı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolun sonu bayram olsun" uyarısında bulundu.
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