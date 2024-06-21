Öğrenciler yapay zeka ile ilgili her şeyi öğrenecek

MİLLÎ Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni müfredat kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Canlı, "Yeni müfredatla hem bu çağı hem bundan sonraki çağları yakalayacak model getiriyoruz. Bakanlık olarak öğrencilere yapay zekâyla ilgili seçmeli dersler ve materyaller sunulması hedefiyle yapay zekâ müfredatları geliştirdik. Öğrenciler, seçmeli derslerde yapay zekâ kavramını, işleyişini ve uygulama alanlarını öğrenecek" dedi. Bilgisayar derslerinin altyapısını güçlendirmek amacıyla 3 bin sınıf için alımların başladığını dile getiren Canlı, "Gelecek yıl için ise 5 bin derslikli plan öngörülüyor, dağılımı sahadaki okulların ihtiyacına göre planlayacağız" diye konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR

CANLI, öğrencilerin ilkokuldan itibaren not, devamsızlık ve diğer verilerini takip ederek lise düzeyinde okul terk ihtimalini hesaplayıp buna göre erken uyarı veren bir teknoloji üzerine de çalıştıklarını kaydetti.