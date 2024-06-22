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DSÖ, sahte ilaçlar konusunda vatandaşları uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, diyabet hastalarının sahte ilaçlarla kandırılabildiği konusunda uyardı.

HABER MERKEZİ
DSÖ, sahte ilaçlar konusunda vatandaşları uyardı
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerde tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtesi hakkında bir tıbbi ürün uyarısı yayınladı. DSÖ, kilo kaybı için reçete edilen bu ilaca olan talebin arttığını ve aynı oranda sahtelerinin de artığını vurguladı. DSÖ yaptığı açıklamada "DSÖ Küresel Gözetim ve İzleme Sistemi (GSMS), 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ürünlerine ilişkin raporların arttığını gözlemliyor. Bu, bazı raporların onaylanmasının ardından DSÖ tarafından yayınlanan ilk resmi bildirimdir" dedi. DSÖ, ilaca talebin arttığını ve aynı oranda sahte üretimin de arttığını belirterek sahte ilaçların insan sağlığına zararını vurguladı.
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