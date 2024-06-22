Gökyüzünde ‘EVET’ dediler

Nevşehir'in Kapadokya, Denizli'nin Pamukkale, Afyonkarahisar'ın Frig Vadisi Kayseri'nin Soğanlı, Nevşehir'in Çat, Aksaray'ın Ihlara Vadisi, Antalya'nın Aspendos bölgelerindeki 67 işletme, 431 balonla uçuş gerçekleştiriyor.

FARKLI KONSEPTLER

Geçen yıl uçurulan 36 bin 810 balonla, 747 bin 203 yerli ve yabancı turiste hizmet verildi. Balon teknik personel sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 575'ten 654'e yükseldi. Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 387 balon pilotu belgeli olarak hizmet sundu.

Evliliklerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftlerin "gökyüzünde nikah"a ilgisi artıyor.

Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, "Turizminde yaşanan ivmede balon turlarının etkisinin büyük olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanından bölgeye gelenlere hizmet sunduklarını bildirdi. Gösterilen ilgi dolayısıyla yaşanan yoğunluğun firmaların niteliklerini artırdığını vurgulayan Dinler, "Profesyonelleşen işletmeler balonda evlilik teklifi ve nikah, doğum günü gibi farklı konseptlerde hizmet sunmaya başladı" dedi.

İLK NİKAH 1999'DA KIYILDI

Grup turları ağırlıklı uçuş yapılmasına karşın, aile buluşmaları, evlilik teklifleri ve yıl dönümü gibi etkinlikler için de özel balon taleplerinin geldiği bilgisini veren Dinler, "Son zamanlarda özellikle çiftlerin, sıcak hava balonunda nikah töreni, ardından küçük bir grupla kokteyl düzenlenmesine ilişkin talepleri artmaya başladı." ifadesini kullandı. Türkiye'de ilk olarak 1999'da bir çiftin talebi üzerine sıcak hava balonunda düzenlenen nikah töreni, diğer çiftlerce beğenilince alternatif seçeneklerden biri haline geldi.Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan düğün sezonunda, evliliklerine heyecan katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftler, sıcak hava balonunda nikah töreninin ardından balonun indiği yerde arkadaşlarıyla kokteyl düzenleme konseptine yoğun ilgi göstermeye başladı.