Bayram tatilinin 8 günlük bilançosu: 68 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor. Tekrar uyarıyoruz! Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.

Yerlikaya, dün yurt genelinde 706 trafik kazası meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1097 kişinin yaralandığını belirterek, "Bayram tatilinin ilk 8 gününde ise (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9 bin 787 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. Yerlikaya ayrıca dün yapılan uygulamalarda 405 bin 88 aracın denetlendiğini belirterek, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca da diğer işlemlerin yapıldığını ifade etti.