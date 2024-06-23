Bayram tatilinin bilançosu: 62 ölü, 8 bin 690 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin bayram tatilindeki denetimlerinin 24 saat esasına göre sürdüğünü belirtti. Bayram tatilinde geçtiğimiz gün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1007 kişinin de yaralandığını aktardı. Yerlikaya, denetlenen 406 bin 165 araçtan 21 bin 129'una hız ve radar işlemi, 39 bin 21'ine ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi. Bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 62, yaralananların ise 8 bin 690 olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim."

POLİSİN KEMER İKAZI FACİAYI ENGELLEDİ

Eskişehir'den çıkış yaparken polislerin emniyet kemeri konusunda sürücü ve yolcularını bilgilendirdiği otobüs Kütahya'da kaza yaptı. Bütün yolcuların kemer taktığı ve 3 kişinin yaralandığı kazadan sonra yolcular, bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti. Kaza yapan otobüsteki yolcular, Eskişehir otogarından çıktığı esnada trafik polislerinin emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yaptığını, bilgilendirme sonrasında tüm yolcuların emniyet kemeri taktığını ve kaza yerine kadar da kemerlerini çıkarmadıklarını belirtti. Yolcular Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilgilendirme yapan trafik polislerine de teşekkür ettiler.