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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

HABER MERKEZİ
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, ülke genelinde artan hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Son tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, tahmin ediliyor. Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36 derece civarında seyredecek.
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