Akademisyenlerden kansere milli ilaç

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Caner'in yürütücülüğünü yaptığı "Kanser Hastalarının Tedavisinde KRAS'ı Hedefleyen Moleküller" başlıklı proje TÜSEB-KD/Klinik Dışı Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Houston Weill Cornell Tıp Fakültesi, Methodist Araştırma Enstitüsü Nanotıp Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özpolat, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Büyükbingöl ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Türe'nin proje ortağı olarak yer aldığı çalışma ile kanser tedavisinde KRAS onkojen genine yönelik ilaç geliştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Ayşe Caner'i makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi akademisyenlerimiz son yıllarda kanser hastalığı başta olmak üzere yerli ve milli ilaç üretme konusunda nitelikli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. TUSEB-KD/ Klinik Dışı Çalışmalara Yönelik Proje Çağrısı kapsamında yürütücülüğünü Prof. Dr. Ayşe Caner hocamızın üstlendiği bu önemli projenin, çağımızın en önemli hastalığı olan kanserin tedavisinde ve ülkemizde milli ilaç üretimine yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.