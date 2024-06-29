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Haberler Yaşam Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki kadın evinde doğal gaz borusuna asılı halde ölü olarak bulundu. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA
Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Güzelhisar Mahallesi 46 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda rdinilen bilgiye göre, Rabia B. (26) isimli kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı. Kadına ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını evin içerisindeki doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan Rabia B.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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