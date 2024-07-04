28 yıllık eşini sokak ortasında katletmişti... 2 çocuk annesi kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde dün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Safiye Bıçak, eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Bugün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.

Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

28 YILLIK EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Yapılan çalışmalarda şüpheli ve maktul şahsın 1996 yılında evlendikleri, müşterek bir kız bir erkek çocukları olduğu, şüpheli şahsın devamlı alkol aldığı ve çalışmamasından dolayı sürekli tartışmaların çıktığı, bu yüzden boşanma aşamasında oldukları tespit edildi.

Şüpheli Vedat Bıçak kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI GEÇEN YIL BİTMİŞ

Çalışmalar devamında, yapılan sorgulamalarda ölen kadın ile şüpheli kocası arasında, aile içinden en son 2021 yılında müracaatlarının bulunduğu, 14.10.2021 ve 20.09.2023 uzaklaştırma kararı olduğu, 19.12.2023 tarihinde uzaklaştırma kararın son bulduğu belirlendi. Şüpheli şahsın güncel uzaklaştırma tedbiri olmadığı anlaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.