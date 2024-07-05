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Haberler Yaşam ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2024 ÖSYM ALES belgesi...

ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2024 ÖSYM ALES belgesi...

28 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan ALES sınavı yaklaşırken adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. ÖSYM 2024 ALES sınav giriş belgesini yayınladı mı? ALES'e nerede gireceğim? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2024 ÖSYM ALES belgesi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adayların bekleyişi sürüyor. 28 Temmuz tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavının giriş yeri belgeleri araştırılmaya başlandı. Peki ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 ÖSYM ALES sınavına dair detaylar...

2024 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

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