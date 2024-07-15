Acılı baba maneviyatla acısına dayanıyor

FETÖ'NÜN 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde oğullarından biri şehit düşen, diğeri gazi olan acılı baba İhsan Ayanoğlu, bu imtihana dayanmanın zor olduğunu ancak maneviyatla ayakta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Vinç operatörü Onur Ensar ile kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu bir grup vatandaşla FETÖ'cü askerleri durdurmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Köprünün gişelerinin önünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan bir kızı kurtarmaya çalıştıkları sırada ağabey ile kardeşi vuruldu.

Ağır yaralanan Onur Ensar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şimdi 33 yaşında olan kardeşi Emin Oğuz ise gazilik mertebesine ulaştı. Baba Ayanoğlu, "Allah düşmanımı evlat acısıyla imtihan etmesin, dayanmak çok zor" diyen acılı baba, "Bu işin manevi yönü insanı ayakta tutuyor. Rahmetli oğlum o kadar iyilik için yaratılmış bir çocuktu ki yerdeki yaralıyı almak için koştuğunda bu alçak vatansızlar taradılar" diye konuştu.

GAZİ KAYA: DEVLET, BAYRAK BİZİM İNCE ÇİZGİMİZDİR

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında Ankara Genelkurmay Kavşağı'nda helikopterden açılan ateşle bacağından yaralanan Ufuk Kaya'nın 4'ü kuzen toplam 7 akrabası daha aynı bölgede helikopterden açılan ateş sonucu gazi oldu. Etlik Şehir Hastanesi'nde memur olarak çalışan gazi Ufuk Kaya, "Devlet, bayrak bizim ince çizgimizdir. İnşallah bir daha yaşanmaz" dedi.

Kaya, "Ben önceki darbeleri görmedim, bilmiyorum ama dünyada vatandaşına, devletin tankıyla, uçağıyla ateş eden böyle bir durum yoktur gerçekten. Biz o gece işte bunu yaşadık. Bu durum gerçekten çok üzücüydü. Devlet, bayrak bizim ince çizgimizdir. Burada şunu belirtmek istiyorum; o FETÖ'cü askerlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin şerefli, onurlu askerlerini ayrı tutuyoruz" dedi.