KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS soru ve cevapları görüntüleme

Bu hafta sonu gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar soru ve cevaplara ÖSYM'nin sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.