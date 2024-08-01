Can dostlara sevgilerini her yerde gösteriyorlar

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerine kabul oyu veren milletvekilleri sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda "hayvan düşmanı" olarak ilan edilirken, gerçek tablonun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Yasaya "kabul" oyu veren milletvekillerinden bazıları sokakta hayvanları düzenli olarak beslerken, kimi bahçesinde kimi evinde hayvan sahiplenerek, "can dostlara" sevgisini esirgemiyor.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Hayvanları sadece onlar değil, bizler de seviyoruz. Sanki köpekleri öldürecekmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Çıkan yasada öldürme ile alakalı bir şey yok" dedi.

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise "Ben sokakta sahipsiz hayvanları düzenli besleyenlerden biriyim. Evim bahçeli orada da kedileri beslerim. Evde de üç tane hayvanı sahiplenmişim, hayatı birlikte yaşıyoruz. Bu düzenlemeler hem insanı hem de hayvanı yaşatma yasasıdır" ifadelerini kullandı.