Milyoner’den Hong Kong’a uzanan başarı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu atv'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında peş peşe verdiği doğru cevaplarla, 5 milyon lira kazanan Çanakkale Biga'lı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, kazandığı ödülle Hong Kong gidiyor. Hong Kong University of Science And Technlogy'ye bu ay içinde gidecek olan başarılı yarışmacı Berk Göktaş bu yıl burada yüksek lisans yaptıktan sonra yurda dönecek.

BİR İLKİ BAŞARDI

ATV'de yayınlanan kim milyoner olmak İster yarışmasında 5 milyon TL değerindeki soru açıldı. 19 yaşındaki başarılı yarışmacı Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından 5 milyon TL'lik soruya geldi. Berk Göktaş, soruyu doğru yanıtlayınca yarışma tarihinde ilk kez 5 milyon liralık ödülü kazanan kişi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de ekrana gelen kim milyoner olmak İster, her hafta başarılı performanslarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Son programda hafta kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek son soruya ulaşan 19 yaşındaki Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdı.

ANNE VE BABASINI UNUTMADI

ATV televizyonuna ve tüm çalışanlarına teşekkür eden Göktaş, ayrıca söz verdiği gibi kazandığı ödülle anne ve babasına özel hediyeler alıp, evi elektronik eşyalarla donattı.