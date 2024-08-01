Preply, yabancı dil eğitiminde yapay zeka uygulama örneklerini inceledi

Teknoloji ve iş dünyasının en önemli gündem başlıklarından biri yapay zeka. Öyle ki yapay zekanın etkisi yalnızca teknoloji ve iş dünyasıyla sınırlı kalmadı, farklı disiplinler de bu devrim niteliğindeki yeni teknolojiyi kavramanın ve etkili bir biçimde uygulamanın yollarını araştırmaya başladı. Peki yapay zeka eğitim süreçlerini nasıl etkiledi? Öğrenci ve öğretmenler, yapay zekaya ilişkin neler düşünüyor? Online yabancı dil öğrenme platformu Preply, yeni araştırmasında bu soruların yanıtlarını araştırdı.

Eğitimde yapay zeka uygulamaları araştırması öğrenme sürecinde en iyi sonucun yapay zeka ile insan öğretmenlerin dengeli bir karışımıyla alınabileceğini gösterdi. Öte yandan yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma yeteneği, öne çıkan özellikler arasında yer aldı.

Dil öğrenme sürecinde insanın yeri doldurulamıyor

Preply araştırmasında katılımcılara kullandıkları dil öğrenme sağlayan diğer içerik tabanlı yapay zeka uygulamalarından neden vazgeçtikleri soruldu. Buradaki başlıca etkenin ise motivasyon kaybı olduğu görüldü. Özellikle Türkiye, İspanya, İtalya gibi sıcak ve dost canlısı kültüre sahip ülkelerin öne çıktığı %54'lük bir kesim, yapay zeka ve insan etkileşiminin dengeli bir biçimde bir araya geldiği öğretim modelinin etkili olabileceğini düşünüyor. Yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak öğrencileri öğretmenlerle eşleştiren online yabancı dil öğrenme platformu Preply, çoğunluğun talep ettiği modele en uygun modeli sunan platform olarak öne çıktı.

Öğrenci ve öğretmen arasında kurulan duygusal ilişkinin öğrenme süreci için büyük bir etkiye sahip olduğu araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Araştırma, yeni bir dil öğrenmenin yalnızca dil bilgisi ve gramer tabanlı olmadığı da gözler önüne serdi.

10 öğrenciden 7'si öğrenme sürecinde insan etkileşimi arıyor

Online İngilizce dersleri başta olmak üzere online Almanca gibi pek çok yabancı dilde konuşma pratiği imkanı sunan Preply'nin yayımladığı araştırma sonuçları, insan etkileşiminin öğrenme deneyimlerinde yerini koruduğunu gösterdi. Sistematik öğrenme olanaklarıyla yabancı dil öğrenme süreçlerinde en etkili çözümleri sunmayı amaçlayan Preply, araştırmaya göre 10 öğrenciden 7'sinin öğrenme sürecinde insan etkileşiminin öneminin farkında olduğunu açıkladı. Türkiye'deki öğrencilerin ise %67'si, öğrenme sürecine bir insan öğretmenin dahil olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin %73'ü yapay zeka kullanımı konusunda endişeli

Farklı ihtiyaçlara yönelik online yabancı dil kursu sağlayan Preply araştırması çoğunluğun yapay zeka kullanımı konusunda endişeli olduğunu gösterdi. Öğrencilerin %73'ünün yapay zeka kullanımı konusunda endişeli olduğu görülürken özellikle dört kadın öğrenciden üçünün endişe seviyesinin daha yüksek olduğu dikkat çekti. En önemli endişe kaynağı ise insan etkileşimi ve motivasyon oldu.

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