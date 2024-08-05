Tavanı çöken hastanede bir bebek yaşamını yitirdi

İSTANBUL'UN Bakırköy ilçesinde bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü. Yoğun bakımda bulunan 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi. Edinilen bilgiye göre, tahliye işlemlerinin ardından farklı bir üniteye transfer edilen bir bebeğin sağlık durumu kötüleşti. Kuvözde tedavi gören yenidoğan prematüre bebek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin 900 gram ağırlığında ve olay öncesinde sağlık durumu kritik olan 3 bebekten biri olduğu tespit edildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen patlamada asma tavanda çökme meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek ekiplerimiz tarafından tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.