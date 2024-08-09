Perseid meteor yağmuru başlıyor! En güzel İzmir’den izlenebilecek

Son dakika İzmir haberleri... En etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna Türkiye de tanıklık edecek. Meteor yağmurunun izlenebileceği şehirler arasında İzmir de yer alıyor. 12 Ağustos Pazartesi'yi 13 Ağustos Salı'ya bağlayacak gece özellikle sahillerden ve karanlık alanlardan izlenebilecek bu doğa olayı için Özdere'de bir etkinlik de düzenlenecek.

Perseid meteor yağmuru (ya da gök taşı yağmuru) her yıl Ağustos ayında gerçekleşen, gözlem şartlarının olumlu olması nedeniyle en belirgin ve en popüler olan meteor yağmurudur. Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler'den kaynaklanan bir göktaşı yağmurudur.

Bunları bir yıldız kayması şeklinde görebileceğiniz gibi zaman zaman ateş topları şeklinde de görebilirsiniz. Bu olay, atmosfere girerek yanan gök taşları tarafından oluşturulur. 12 Ağustos'ta Türkiye semaları bu yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna tanıklık edecek.

Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu doğa olayı, özellikle 12-13 Ağustos gecesi en yüksek yoğunluğa ulaşıyor. Bu tarihlerde saatte 60 ila 100 arasında meteor görmek mümkün olacak. Gözlem için en uygun zamanın ise gece yarısından sonrası, özellikle sabah 02:00 ile 04:00 saatleri arasında olduğu belirtiliyor. Türkiye genelinde güçlü bir antisiklon etkisiyle hava koşullarının açık olacağı ve meteor yağmurunu izlemek için uygun bir ortam sunacağı öngörülüyor. İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da ise meteor yağmurunun net bir şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.