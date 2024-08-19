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Haberler Yaşam

Yeni Asır 130 yaşında

Türk basınının asırlık çınarı Yeni Asır’ın ilk sayısı 19 Ağustos 1895 tarihinde basıldı.

HABER MERKEZİ
Yeni Asır 130 yaşında

GELECEĞE IŞIK TUTUMAYA DEVAM

BUGÜN, 130 yıldır yaşanan gurur günlerimize bir yenisi daha ekleniyor. İlk sayısı 19 Ağustos 1895 tarihinde Selanik'te yayımlanan YENİ ASIR, 130'uncu yaşına girmenin gurur ve coşkusunu yaşıyor. Türk basınının asırlık çınarı, şanlı tarihinden aldığı güçle, günümüze ve geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

BASINA ÖNCÜLÜK ETTİK

YENİ ASIR, üç asır boyunca Türk basınına kazandırdığı yeniliklerle, basın sektöründe gelişime öncülük etti. Köklü yayın hayatı boyunca cesur, dinamik ve saygın gazetecilik çizgisinden ve ilkelerinden asla ödün vermeyen gazetemiz, okuyucularından aldığı destekle daha nice yıllar yayın hayatını sürdürecek.

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