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Haberler Yaşam

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kurucularından akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatının üzerine bir taziye mesaı yayımladı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Prof. Dr. Gürdoğan için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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