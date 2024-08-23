2024 KPSS sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM KPSS Lisans sonuçlarını açıkladı

KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2024 Lisans sınavlarının merakla beklenen sonuçları nihayet açıklandı. Sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.

Ancak, sonuçların açıklanma saati henüz belirlenmedi. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi duyurularından ulaşabilecekler.KPSS Sonuçları Nasıl Görüntülenir?

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç görüntüleme ekranından öğrenebilirler. Sonuçları görüntülemek için, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekecek. Bu adımları takip ederek, KPSS sonuçlarına kolayca erişim sağlanabilecek.