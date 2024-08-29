Kayıplar için umutlu bekleyiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı İzmir Buca'da 2006 yılında, o zamanlar 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın ailesiyle gittiği piknikte kaybolması sonrası ve bir daha haber alınamamasını hatırlattı.

'EN İYİ BEN ANLARIM'

İlayda kaybolduğu günden beri yoğun şekilde arama çalışması yaptıklarını belirten 3 çocuk babası Saim Taşçı, "İlayda o zaman 5 yaşındaydı. Şu anda 23 yaşında. Sokakta görsem bile tanımam. Ancak o bizi bulabilir ya da onu götüren geri getirebilir. Çocuğumuz bir gün gelecek ama ne zaman? Sadece ölmeden çocuğumu görsem, o bana yeter. Tek umudum bu. Onun yokluğunu sürekli hissediyoruz." dedi. Umutlarının sürdüğünü belirten baba Taşçı, Diyarbakır'da kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için dua ettiklerini ve 18 yıl önceki ilk günlerini hatırladığını söyledi.

Kızını 18 yıldır aradıklarını belirten baba Taşçı, 'Narin'in babasını ve ailesini en iyi ben anlarım. Umudumuz 18 yıldır devam ediyor. Onlar da umutlarını kesmesinler' dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Nisan 2006'da meydana geldi. Buca ilçesinde oturan Saim- Bedriye Taşçı (50) çifti, ailece Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Gün boyunca piknik yapan, oyunlar oynayan Taşçı ailesi, akşam saatlerinde eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, o zaman 5 yaşında olan kızları İlayda'nın olmadığını fark etti. Kendi çabalarıyla arama yapan çifte, jandarma ekipleri de destek oldu. Yol üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına bakılırken, köpeklerle piknik alanında günlerce arama yapıldı. Çok sayıda ihbarın değerlendirilmesine rağmen bir sonuç alınamadı. Buca ilçesindeki polis okulunda işçi olarak çalışan baba Saim Taşçı, olayın üzerinden 18 yıl geçmesine karşın acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.