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Haberler Yaşam

İstiklal Madalyası'nın vesikasına yoğun ilgi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi. 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde sergilenen vesika, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

AA
İstiklal Madalyası’nın vesikasına yoğun ilgi

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ilk kez Mustafa Kemal Paşa'nın Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankaralılardan yoğun ilgi gören vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım" yazısı yer alıyor.

Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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