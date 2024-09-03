  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam

Emine Erdoğan’ın projesi ilham kaynağı oluyor

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan’ın projesi ilham kaynağı oluyor
BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın katılacağı BM Genel Kurulu dolayısıyla Newyork'a gidecek olan Emine Erdoğan, önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan'ın, Türkiye'de öncülük ettiği "Koruyucu Aile Modeli" için BM Çocukları Koruma Fonu (UNICEF) ile protokol imzalanması bekleniyor. Günümüzde savaşlar ve afetler yüzünden milyonlarca çocuk sığınmacı durumuna düşüyor, ailelerinden mahrum kalıyor. Bu çocukların, UNICEF destekli bir modelle hayata tutunmaları için yeni bir adım atılması planlanıyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA