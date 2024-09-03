Emine Erdoğan’ın projesi ilham kaynağı oluyor

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın katılacağı BM Genel Kurulu dolayısıyla Newyork'a gidecek olan Emine Erdoğan, önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan'ın, Türkiye'de öncülük ettiği "Koruyucu Aile Modeli" için BM Çocukları Koruma Fonu (UNICEF) ile protokol imzalanması bekleniyor. Günümüzde savaşlar ve afetler yüzünden milyonlarca çocuk sığınmacı durumuna düşüyor, ailelerinden mahrum kalıyor. Bu çocukların, UNICEF destekli bir modelle hayata tutunmaları için yeni bir adım atılması planlanıyor.