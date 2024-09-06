YÖK: Sahte diplomalar inceleniyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin paylaşımda bulundu. Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, diploma, denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte, gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli, idari mercilere bildiriyor. Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmakta" ifadelerine yer verildi. Tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli mercilerin bilgilendirildiğine dikkat çekilerek muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun öğrenci bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının sağlandığı hatırlatıldı.