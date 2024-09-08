Başkan Erdoğan'dan "Narin" mesajı: Bizzat takipçisi olacağım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.

Minik Narin'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından netleşecek.

Günler sonra gelen acı haber tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini bildirdi

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

"ÜZÜNTÜMÜZÜN TARİFİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'in kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."