Ayasofya ve Efes’e yurt dışından üç ödül

DEM Müzecilik tarafından işletilen Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, dünyaca ünlü ödül programlarından üç ödülle döndü. Dünyada tarihsel deneyim müzeciliğinin ilk ve en iyi örneklerinden olan bu müzeler, Uluslararası Ödüller Birliği (IAA) tarafından alanlarında başarılı projeleri ödüllendiren "MUSE Creative Awards"da üç altına layık görüldü. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ziyaret ettiği Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Sergi Deneyimi (Exhibition Experience) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) kategorilerinde altın ödülü alırken, Efes Deneyim Müzesi ise Hologram ve Projeksiyon (Hologram / Projection) kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.