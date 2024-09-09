Efkan Erdoğan Esra Erol’da acı gerçekle yüzleşti

Biyolojik ailesi tarafından para karşılığında evlatlık verildiği ortaya çıkan Efkan Erdoğan, hayatının şokunu yaşadı. Çine ilçesinde yaşayan Efkan Erdoğan, öz baba bildiği Kadir Erdoğan ile tartıştığı sırada evlatlık olduğunu öğrendi. 20 günlükken evlat edinilen 24 yaşındaki genç, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'un kapısını çalmıştı.

24 yıllık mucize gerçek olurken Efkan'ın ailesi bulundu. Doğuran anne Elvaniye Oral'ın stüdyoya gelmesiyle hasret son buldu. Efkan, annesine sarılırken o anları izleyenler gözyaşına boğuldu.

"İNSAN EVLADINI SATAR MI?"

ÖZ annesine kavuşan Efkan, öğrendiği acı gerçekle dünyası başına yıkıldı. Baba Şenel Oral, Efkan'ın oğlu olduğundan şüphelendiği için DNA testi istediğini söyledi. Babasının DNA testi istediğini söylemesi üzerine Efkan stüdyoda fenalaştı.

Esra Erol sezona bomba gibi giriyor

Tansiyonu düşen Efkan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından kendine gelen Ekan, "Para için insan evladını satar mı? Para için çocuğunu vermişsin' diyerek üzerine yürüyerek bu kez annesine tepki gösterip stüdyoyu terk etti.