Emine Erdoğan: Kızlarımız yegane iftihar kaynağımız

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün '8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için "Haydi Kızlar Okula", "Ana- Kız Okuldayız", "Nerede Kalmıştık" projeleri ile gayret ettiklerini belirtti.