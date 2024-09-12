MHP lideri Bahçeli’nin hayatı kitap oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaşamı bir kitapla okuyucularla buluşacak. "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikâyesi" isimli eser, Türkiye'nin siyasi sahnesine detaylı bakış sunarken aynı zamanda Bahçeli'nin tanıklık ettiği tarihi anları da aktaracak. Bahçeli, siyasi hayatı boyunca darbelere, muhtıralara ve siyasi hesaplaşmalara tanıklık etti.

Türk demokrasi tarihinin önemli aşamalarına şahit olan Bahçeli'nin yaşadıkları ile hayatı kitap oldu. Bahçeli, bu kez Meclis kürsüsünde değil kitap raflarında yerini alacak ve sayfalarından sevenlerine seslenecek. Bahçeli, siyasi mücadelesini, ödediği bedelleri, inandığı ülküyü bu kitapla okuyucularıyla buluşturacak. "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adlı kitap, yakında raflarda kendine yer bulup Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak.