Narin Güran cinayetinde dikkat çeken gelişme: İtirafçıdan yasak aşk açıklaması!

"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden bana seslendi. Benimle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et dedi" Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık."