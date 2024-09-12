Narin Güran cinayetinde dikkat çeken gelişme: İtirafçıdan yasak aşk açıklaması!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi hızla aralanıyor.
Gözaltında çapraz sorguları yapılan, aralarında Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran, ağabeyleri, amca, hala ve yengesinin de bulunduğu şüpheli 22 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.
Küçük Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün tutuklandı ve katil zanlısı amca Salim Güran'ın tutulduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
NARİN EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki detayları açıkladı.
Vahşice öldürülen Narin'in cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, cinayetle ilgili çok önemli ipuçları verdi.
İşte, Narin'in kaybolduğu gün yaşananları anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinden kan donduran detaylar:
"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, 100 metre uzaklıkta Arif Güran'ın bahçesinden bana seslendi. Benimle işinin olduğunu hazırlanmam gerektiğini arabasıyla yanına geleceğimi söyledi. Ben de Salim Güran'ı beklemeye başladım bu sırada etrafta kimse yoktu. Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et dedi" Bu sırada Salim'in kullandığı araç içinde kimseyi ve cesedi görmedim. Salim aracıyla hareket etti ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Bu sırada Salim Güran aracındaki camı açmasıyla birlikte içerisinde bir çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Bana aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Ben de bana ve aileme zarar verecek korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi. Narin'in cesedini birlikte alarak aracımın arka koltuğunun paspaslarının üzerinde bıraktık. 2 adet terliği de Salim Güran'ın arabasından alarak benim arabama bıraktık."
AMCANIN YASAK İLİŞKİLERİ
"Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim. Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı. Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum..
"NARİN BİR ŞEYLER GÖRMÜŞ OLABİLİR"
"Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Bu sırada da Kur-an kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum."