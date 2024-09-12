Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Kekik çayı malzemeler:

2 yaprak taze kekik

2 bardak sıcak su

Arzuya göre limon ve çiçek balı

NASIL YAPILIR?

Mucizevi bir bitki olarak kabul edilen kekik çayı tarifi iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan ilk malzeme kaynatılmış sıcak su. Kekik kaynatılan sıcak suyun içinde ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika demlenir. Fazla demlenmesi kekiğin acı bir hale gelmesini sağlayacaktır ve kekik çayını içilemez bir hale getirecektir. Bu yüzden bu aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte kekik çayınız hazır. Arzuya göre kekik çayını demledikten sonra bal ya da limon da eklenebilir.