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Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

Ballıbabagiller familyasına ait ve 40 cm uzunluğa kadar erişebilen kekik sadece yemeklerde kullanılan bir lezzet unsuru olmanın yanında özellikle sonbahar, kış aylarında sağlığın korunması ve bazı hastalıkların tedavisinde etkili olan şifalı bir bitkidir. Peki bu bitki nasıl tüketilmeli? Kekik hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir? İşte bu şifalı bitkiye dair ayrıntılar...

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Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

Türkiye elverişli topraklara sahip olduğu için yaygın olarak kekik yetişebilmektedir. İhracatı en çok yapılan kekik türü İzmir kekiğidir. Bunun yanında İstanbul kekiği, toka kekiği, beyaz kekik ve dağ kekiği bilinen kekik türlerindendir. Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktürücü faydaları bulunmaktadır.

Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır:

Kronik hastalıklar
Öksürme
Balgam
Uyku düzeninde bozulma
Obezite
Kas ağrıları
Kabızlık
Adet sancısı
C, A vitamini eksikliği
Karın ağrısı

Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Kekik çayı malzemeler:

2 yaprak taze kekik
2 bardak sıcak su
Arzuya göre limon ve çiçek balı

NASIL YAPILIR?

Mucizevi bir bitki olarak kabul edilen kekik çayı tarifi iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan ilk malzeme kaynatılmış sıcak su. Kekik kaynatılan sıcak suyun içinde ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika demlenir. Fazla demlenmesi kekiğin acı bir hale gelmesini sağlayacaktır ve kekik çayını içilemez bir hale getirecektir. Bu yüzden bu aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte kekik çayınız hazır. Arzuya göre kekik çayını demledikten sonra bal ya da limon da eklenebilir.

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