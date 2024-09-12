Soğuk algınlığına birebir! Kekik bitkisinin faydaları nedir? Kekik nasıl tüketilir?

Türkiye elverişli topraklara sahip olduğu için yaygın olarak kekik yetişebilmektedir. İhracatı en çok yapılan kekik türü İzmir kekiğidir. Bunun yanında İstanbul kekiği, toka kekiği, beyaz kekik ve dağ kekiği bilinen kekik türlerindendir. Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktürücü faydaları bulunmaktadır.
KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir. Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır:
Kronik hastalıklar
Öksürme
Balgam
Uyku düzeninde bozulma
Obezite
Kas ağrıları
Kabızlık
Adet sancısı
C, A vitamini eksikliği
Karın ağrısı
KEKİK ÇAYI TARİFİ
Kekik çayı malzemeler:
2 yaprak taze kekik
2 bardak sıcak su
Arzuya göre limon ve çiçek balı
NASIL YAPILIR?
Mucizevi bir bitki olarak kabul edilen kekik çayı tarifi iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan ilk malzeme kaynatılmış sıcak su. Kekik kaynatılan sıcak suyun içinde ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika demlenir. Fazla demlenmesi kekiğin acı bir hale gelmesini sağlayacaktır ve kekik çayını içilemez bir hale getirecektir. Bu yüzden bu aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte kekik çayınız hazır. Arzuya göre kekik çayını demledikten sonra bal ya da limon da eklenebilir.