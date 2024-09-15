Narin Güran cinayetinde dikkat çeken detay! Ekipleri böyle yanıltmışlar

Salim Güran ile 21 Ağustos'ta saat 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52, 18.54'te yaptığı görüşmelerin içeriğinin sorulması üzerine R.A, hiçbir konuşmayı hatırlamadığını iddia etti.

Tutuklu amcanın eşinin ifadesinde "Salim ile 14.30'da eve geldiklerini, evde beraber yemek yediklerini, Salim'in bir süre evde dinlendiğini, bir süre sonra evden ayrıldığını" söylediği, Salim Güran'ın da "evden sonra H.G'nin evine gittiğini, sonra sondajın oradaki tarlaya geçtiğini" anlattığı hatırlatılan R.A, "Bu çelişkilere diyecek bir şeyim yoktur." ifadesini kullandı.

CEP TELEFONLARININ İMAJ ÇALIŞMASI

R.A'ya savcılıkta, "Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmasında Salim ile aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş' şeklinde mesajına karşılık sizin ise 'eeee' diye cevap verdiğiniz, Salim'in de, 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, sizin de tekrar, 'tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz bu konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu da yöneltildi. R.A, soruya "Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Salim Güran'ın pamuk tarlasındaki kurtlanmayla ilgili M.Ş.G. ile görüştüğünü, tarlaya gittiğini beyan ettiğinin anımsatılması, kendisinin ise tarladan ayrılmadıklarını söylemesiyle ortaya çıkan çelişkinin sorulması üzerine R.A, "Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı olay günü gerçekleşmemişti." dedi.

Salim Güran'ın, "R.A'nın kız kardeşlerini tarladan köylerine götürdüğü" yönündeki ifadesine ilişkin soruya karşılık da R.A, "21 Ağustos 2024 tarihinden 1 veya 2 gün önce kız kardeşlerim tarlaya gelmişlerdi. Onları Salim arabası ile köye götürmüştü ancak olay günü kardeşlerim tarlaya gelmemiştir." ifadesini kullandı.

R.A, savcılıktaki sorgusunda, soruşturma kapsamında tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ı tanımadığını, o köyde sadece muhtarı tanıdığını belirtti.