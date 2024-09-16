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Gürtat ve Özkan Peynircilik’in personel gecesinde birlik ve beraberlik rüzgârları esti

Yıllarca ürettikleri kaliteli süt ürünlerinin satışını semt pazarlarında yaptıktan sonra 2022’nin başında Gürtat Şarküteri zincirini kendi bünyesine dahil eden Gürtat Özkan Peynircilik, geleneksel personel gecesini bir kez daha düzenledi.

Gürtat ve Özkan Peynircilik’in personel gecesinde birlik ve beraberlik rüzgârları esti

Yoğun katılımın gerçekleştiği gece, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Gürtat Şarküteri Genel Koordinatörü Savaş Sarı, bu tür organizasyonların şirket içindeki dayanışmayı arttırdığını ve çalışanların motivasyonunu yükselttiğini dile getirdi.

Mandarin Restoran'da düzenlenen bu özel geceye, şirket kurucuları ve sahipleri Seracettin, Engin, Orhan, Ayhan ve Adem Özkan'ın yanı sıra, genel müdürlükten, Gürtat'ın 23 şubesinden ve Dikili mandıra grubundan 300'e yakın ekip arkadaşı katıldı. Eğlencenin ilerleyen saatlerinde tüm ekiple tek tek tokalaşarak, herkesle yakından ilgilenen Yönetim Kurulu Başkanı Seracettin Özkan, her iki firmanın da hedefinin, müşteri memnuniyetini artırarak, daha da büyük başarılara imza atmak olduğunu vurguladı.

Müzik eşliğinde keyifli saatlerin yaşandığı etkinlikte, şirket çalışanları yorgunluk atıp enerji depolarken, gecenin sonunda çekilen toplu fotoğraflar, bu anlamlı buluşmanın güzel bir anısı olarak hafızalara kazındı.

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