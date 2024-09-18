‘Galaksi katili’ kara delik keşfedildi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan veriler süper kütleli kara deliklerin yıldız oluşumu için gerekli olan gazı yok ederek galaksileri adeta 'öldürdüğünü' ortaya çıkardı. Cambridge Üniversitesi'nden uluslararası bir ekip, Webb Teleskobu'yla 'büyük patlama'dan iki milyar yıl sonrasında oluşan bir galaksiyi inceledi.

GONZALES ADI VERİLDİ

Resmi adı GS-10578 olan büyük galaksiye gözlemci ve bilim insanı Pablo G. Perez Gonzalez'den esinlenerek 'Pablo'nun Galaksisi' olarak adı verildi. Yaklaşık olarak Güneş'in 200 milyar katı kütleye sahip olan bu galaksideki yıldızların çoğu 12,5 ile 11,5 milyar yıl önce oluşmuş. Merkezinde süper kütleli bir kara deliğe sahip olan bu galaksi 'sönmüş' bir haldeydi, yani yeni yıldız oluşumu büyük ölçüde durmuştu. Kara deliğin, galaksiden yüksek hızda gaz fırlattığı ve bu durumun yeni yıldız oluşumunu durdurduğu keşfedildi.