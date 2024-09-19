Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Histopatoloji raporu bulguları şoke etti

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine giderken kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğerdurmaz dere yatağında çuval içerisinde bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Narin'in annesi ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Küçük kızın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde patoloji birimi tarafından rapor hazırlandı.
Narin'in Histopatoloji raporunda, patoloji bölümüne gönderilen Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği tespit edildi.
BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda 91 numune üzerinde yapılan incelemelerde boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin ile ilgili hazırlanan raporda, Narin'in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer aldı.
Ortaya çıkan 4 sonuçtan 3'ü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluştuğu tespit edildi.
Sonuçlara göre Narin'in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu tespit edildi.
NARİN GÜRAN'IN GÖĞÜS BÖLGESİNE BASKI YAPILDI
Raporda dördüncü sonuçta dikkat çeken diğer bir hususta Narin'in göğüs kısmında hasar olduğu görüldü.
Raporda, Narin'in göğüs üstü ve cilt altında "Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen" kanamayla uyumlu bulgular elde edildi.
Raporda, katil zanlısı Narin'in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katlettiği belirtildi.
Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak, Narin Güran'ın katil zanlısının küçük kıza arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali ise duruluyor.