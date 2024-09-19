Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Histopatoloji raporu bulguları şoke etti

Ortaya çıkan 4 sonuçtan 3'ü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluştuğu tespit edildi.

Sonuçlara göre Narin'in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu tespit edildi.