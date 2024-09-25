Kuruluş Osman’ın 6. sezon tarihi belli oldu! Yeni sezonda ezberler bozuluyor

'KURULUŞ OSMAN' 6. SEZONUNDA DA EZBERLERİ BOZACAK!
Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 165. Bölüm tanıtımında güçlü oyuncu kadrosu, kurulan yeni dünyası-dekorları ve hikayesiyle bir kez daha ezberleri bozacağını gösterdi.
YENİ OYUNCULARI, YENİ DÜNYASI VE HİKAYESİYLE EZBER BOZACAK
Yeni hikayesi, yeni dünyası-dekorları ve merakla beklenen sürpriz karakterleriyle 2 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman'dan yeni sezon oyuncularının yer aldığı 165. Bölüm ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu.
ANADOLU YENİ BİR ÇAĞA GİRİYOR
'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak altıncı sezonunda; Osman Bey'in liderliğinde Osmanlı Devleti'nin doğuşuna şahit olan topraklar yeni bir çağa kapılarını aralamıştır. Zaferlerle örülmüş bir destan, başarıyla taçlanmış bir yolculuk, cihanı titreten bir devlete dönüşmenin eşiğindedir.
Bölgedeki birçok beyliği ve boyları kendi himayesine alan Osman Bey, gücüne güç katmakta ve adım adım büyümektedir.
Devletin temellerini adalet üzerine atan Osman Bey artık durdurulamaz bir güce dönüşürken karşısında Karesi Bey başta olmak üzere Anadolu'nun kudretli beyleri, Bizans'ın İmparatoru ve Bizans'ın son şans olarak çevresinde kenetleneceği Komutan Lucas vardır…
Kuruluş Osman 6. Sezon 165. Bölüm FragmanI izlemek için tıklayınız
Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.